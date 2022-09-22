政Whats噏：地少民寡設施缺　葉劉：南丫島得不到重視

南丫島雖屬本地遊勝地之一，然而民生設施同服務均呈匱乏。議員葉劉淑儀日前到訪南丫島，發覺島上嘅公共設施、社區服務都嚴重不足，譬如索罟灣只得兩名警察，健康院於星期一至六嘅日間只有一名護士當值，每星期只有兩日有駐場醫生會診。佢慨嘆島上居民只有數百，喺人口偏少嘅情況下，公共設施同服務都得唔到政府嘅重視。

到訪南丫島，係葉劉考察離島嘅行程之一，不過佢由索罟灣嘅模達灣碼頭登陸一刻，就聽聞碼頭長度不足以讓渡輪停泊，而必須進行改善工程嘅訴求。喺島上漫步嘅葉劉，又發現唔少街燈已嚴重老化甚至損壞，而部分街燈亦被大樹遮蓋，根本無法發揮照明作用。有島上嘅鄉事委員同佢講，曾向政府申請於索罟灣加設12支街燈，但至今仍未全數獲批，主因係某啲街燈位處保護區，礙於發展限制而無法成功申請。然而街燈係必要照明設施，對道路及行人路安全至關重要，希望政府酌情處理。

另一方面，前南丫石礦場發展計劃「爛尾」，島上居民亦甚有意見。話說該計劃涉及五十公頃土地，多年前由政府交予私人發展，但後來私人發展商嫌回報低並將計劃擱置。居民代表指南丫石礦場係珍貴平地應多加利用，應歸還政府另作發展用途。葉劉就承諾，定會深入了解該發展計劃為何擱置以及跟進索罟灣相關民生問題，冀島上居民有一個更宜居社區。