綠置居錦柏苑易上車　入場只需近4萬　惟部分單位對墳景

「綠置居2022」將於下周四(29日)起接受申請，售樓資料及最終定價則已在今日(22日)出爐！其中售價最平的單位屬馬鞍山錦柏苑，入場費最低只需近4萬港元，不過景致方面則好壞參半，部分單位望山墳景，另有部分極高層單位則可面海。雖然錦柏苑入手價最平，但最細開放式單位，其面積亦屬3個屋苑中最小，僅得184平方呎。

今期綠置居共出售4,693個單位，包括粉嶺清濤苑、油塘高宏苑及馬鞍山錦柏苑。當中較令人注目的錦柏苑位於恆泰路2號，毗鄰欣安苑，共有3座住宅大樓，最高為A座，共有46層。周邊設施包括兒童遊樂區、地庫停車場及綠化天台等。單位景致方面，3座住宅大樓均有面海單位，惟面向沙田海方向的前方有嘉華星濤灣、海典灣及天宇海等私樓盤，故或需最高層單位才可飽覽海景；而A座面山的單位，則有部分或會面向山墳。

錦柏苑單位面積由184平方呎至473平方呎，最終價格最低近80萬港元，最高261.3萬港元；高宏苑單位面積則由185平方呎至489平方呎，最終價格介乎83.6萬至271萬港元；清濤苑單位面積由277平方呎至447平方呎，最終價格介乎112.4萬至219.4萬港元。