政Whats噏：A4設研究中心　目標提升議事質素

立法會有唔少冇政黨嘅議員，但單打獨鬥係議會嘅作用有限，故大家都有自己嘅聯盟，一齊合作，但又並非以政黨方式存在。4名無黨派地區直選立法會議員組成嘅「A4」聯盟，就係其中一個例子，佢哋於今年6月組成呢個議會內合作平台，3個月時間，最新將會成立研究中心，專注研究政策事項，提升議事質素，並將於下月啟用運作。

A4成員包括議員楊永杰、梁文廣、林素蔚及張欣宇。佢哋以議會聯盟形成合作，強調並非政黨，而各自有分工，楊永杰主要負責醫療衞生、張欣宇負責鐵路及交通、梁文廣則係負責土地房屋、林素蔚負責福利及青年事務。不過，雖然唔係政黨，但都希望加強聯繫，增加各自議事能力。近期就在密鑼緊鼓籌備緊研究中心。

楊永杰表示，成立研究中心目的係希望專注研究政策事項，從而提升佢哋幾個嘅議事質素，而研究中心並非相當大型，只係大約由4至5人組成，當中有2人從地區調配，其餘幾人或再另外夾錢聘請。至於位置設係邊度？楊就話暫時計劃設於中信大廈13樓嘅議員辦公室公眾區域，若真係冇位，再另尋其他地方咁話。

但研究中心第一個研究項目係啲咩？楊永杰指，首先研究的將會係北部都會區嘅發展方向及設計，包括香港產業發展問題，以支援新界北議員張欣宇。被問到研究中心是否一個月作一次研究報告？楊則指並冇硬性要求，主要視乎當下有何議題，以及同事能力，未來按照4人嘅分工，集中作數據分析及政策研究。

另一邊廂，張欣宇所屬嘅組織「香港新方向」將於下月22日於荃灣南豐紗廠舉行3周年聚會，現時做緊內部裝修嘅天水圍大型辦事處亦將在同月開幕。過去有不同政治光譜人士加入新方向，包括建制甚至前民主派。據了解，張現時持續招攬各派人士加入，其開出嘅條件亦相當可觀，相信此舉同樣係想擴充實力。