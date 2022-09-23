建造業工傷可私醫　勞工處推先導計劃3年助5100人

今年首季本港發生了9,092宗職業傷亡案件，當中工業意外有1,232宗，涉及建造業的個案已有516宗。勞工處今日(23日)推出為期3年的「工傷僱員復康先導計劃」，協助工傷逾6星期後仍未復工的建造業工人獲得快捷的私家門診復康治療，3年內料有5,100名工人受惠。勞工界支持計劃的大方向，但計劃暫只覆蓋建造業工人，其他工種人士被拒門外，促當局擴大計劃，避免「僧多粥少」及政策傾斜。

勞工處署理處長梁永恩表示，政府委託服務承辦機構提供一條龍綜合復康治療、個案管理及為工傷僱員接觸僱主、安排重投工作等服務；另成立「復康辦事處」，計劃將聯同中文大學醫學院推行。梁表示，計劃屬自願性質，從事建造業的在職人士，若在今年9月1日或以後發生與肌肉骨骼有關職業病，且工傷逾6星期後仍未能復工的工人均可提出申請，計劃不設名額上限，參加者只需支付公院價錢，其後可按《僱員補償條例》向僱主索還醫療費用。

梁永恩解釋，2021年有逾1.05萬名工人領取6星期或以上病假，建造業打工仔最多，佔2,439名，有信心計劃推出後，有助能減低數字，並形容計劃是工業工傷復康的重要里程碑。勞工界議員周小松表示，其他行業同樣經常發生工傷，如餐飲業、製造業等，建議政府將計劃擴展至所有行業，讓更多工人受惠。