工人傷膝半月板　2年治療使10萬　冀納復康計劃減負擔

為期3年的「工傷僱員復康先導計劃」以今年9月1日或以後為界，2年前因工受傷的外牆維修員葉先生大表遺憾。他說該次工傷導致半月板撕裂，需停工做手術及醫治，僱主以他屬自僱人士為由終止合約。法庭其後雖裁定他被無理解僱，但葉先生仍追不回薪水，並因醫治及司法糾紛開始「日日燒錢」的日子。他強調，至今醫療使費最少已逾10萬港元，惟他仍未痊愈，須接受復康治療，因此期望勞工處將他納入上述計劃，減輕負擔。

葉先生是家庭經濟支柱，上有老下有幼，工傷兼失業後，每月只能依靠2,000多港元臨時傷殘金度日，一度需向友人借錢。他說，幸好自己買了保險，但仍難敵昂貴的私家診所費用，如今「保險額上限爆埋」，他只能轉向公立醫院求醫，但輪候骨科時間長達11個月，幾乎一年才一診。

議員周小松指出，當局應將計劃擴展有最少半年追溯期，甚至增加彈性評估的安排，協助有治療需求的受傷工人。若計劃申請人數超額，政府亦應追加撥款處理。他特別提到勞工處早於2003年與保險業界合作推出的「自願復康計劃」，有工友曾反映經理偏幫保險公司，「未醫好就叫復工或做輕工」，建議政府在新計劃中設立上訴機制。

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文亦稱，不少工傷工友患有創傷後遺症，建議在身體治療外提供情緒及心理健康支援跟進，包括精神科、心理醫生等。另外，她批評現時工人復工安排保障不足，建議本港參照外國，立法規定僱主法定責任讓僱員重返工作崗位，勿重蹈目前規管如「無牙老虎」的情況。