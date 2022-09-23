疫禁掃走港優勢　前高官促勿拖拉

港府對鬆綁入境檢疫規條歎慢板，引起多名前任官員不滿。已重投商界發展的商務及經濟發展局前局長馬時亨昨日亦開腔，支持本港盡快放寬入境檢疫措施，斥目前的防疫政策已實施太長時間，且正嚴重影響香港作為國際金融中心地位，並令香港原有的優勢被策略進取的新加坡搶去。近月曾離港公幹的他又稱，香港機場至今仍水盡鵝飛，名店關閉，疫後復甦已迫在眉睫。

馬時亨表示，他理解政府制訂政策要平衡病毒輸入風險，但本港檢疫政策已實施太長時間，優勢正被策略進取的新加坡搶去，有需要盡快檢視。他又指，本港目前無條件清零，難與內地通關，但同時亦無法對外開放，形容是「兩頭唔到岸」，「在水中央，但遲早浸死」。

他指出，近月曾到歐洲和東南亞公幹，見不少地方已經將新冠疫情視為風土病，猶如流感般，有些地方更解除口罩令，當地機場免稅店生意旺，與香港機場水盡鵝飛，名店關閉，形成強烈對比。至於以往可以直航到蘇黎世公幹，現時需經東南亞轉機，故很多航空公司已削減往來香港的航班。

檢測方面，由於返港規定登機前48小時核酸檢測無染疫證明，在東南亞檢測費用昂貴，每次花逾1,000元，更須擔心航班延誤，檢測結果隨時逾時而不獲承認；旅客回港後又要再做檢測，十分麻煩，種種關卡都會令旅客卻步。