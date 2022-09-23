東方日報A1：亞太紛通關　香港歎慢板

香港在疫後復常及經濟復甦的區域競爭上一輸再輸！鄰近本港的亞太地區近日相繼解禁開放通關，日本下月11日即恢復旅客免簽證入境，並取消每日入境人數上限；而單日確診人數高達4.2萬人的台灣亦宣布下月13日取消入境「3+4」的檢疫安排，改為「0+7」免檢疫登島。但上周末已聲言「積極研究」鬆綁措施的香港卻仍然是「3+4」，消息指下周才會公布新方案。政商各界對當局拖泥帶水的反應大感不滿，更恐港府仍聚焦研究「0+7」毫無競爭力，促港府大刀闊斧，一舉取消3大防疫禁令，改為入境「0+0」（免檢疫免檢測）、取消入境人士「黃碼」制度、取消登機者需48小時核酸檢測無染疫證明，若後知後覺的政策仍然脫節，勢再拖香港復常後腿。

政府提出放寬入境檢疫安排連日來只聞樓梯響，日本、台灣等競爭對手卻迅速出手，新加坡、南韓及泰國等地更早在7月起已啟動鬆綁，香港已成區內冷清清的「孤島」。醫務衞生局局長盧寵茂昨日出席一個活動時，被問及港府放寬防疫措施的政策何時出台，他指政府會在醫療系統能夠復常至80%的情況下，兼顧提升國際競爭力及社會復常兩方面，考慮任何方案，包括「0+3」或「0+0」入境檢疫安排，適時會公布。

社會各界對港府研究方案仍停留在「0+7」或「0+3」意見多多，擔心措施難以吸客。香港大學感染及傳染病中心總監何栢良直言，世界各地早於數月至半年前已採用「0+7」方案，形容香港「好脫節」，如要求抵港人士要配合使用「黃碼」，7日監測期內不可進入食肆等涉及除罩的活動，這些框框條條會予旅客壞印象，限制旅客不准到餐廳用膳亦不合邏輯，建議短期內取消黃碼等安排，否則會令香港由「美食天堂」變成「外賣天堂」。

政府專家顧問劉宇隆指，國際通關是大勢所趨，有些國家已有「3免」，包括免檢疫、免測試和免疫苗通行證，無針者亦可以通關，香港要有時序和根據走向這目標，確保公共醫療系統不能崩潰，以及幼童等未打針的死亡率不能有太大問題。東瀛遊執行董事禤國全亦稱，「0+7」對遊客毫無吸引力，若單方面讓港人出行，只會令原本依賴本地消費而苦撐的各個行業再跌入谷底，如酒店業無旅客、零售業及飲食業亦會受影響。

禤國全指港人傾巢而出到日本消費，冷落本地市場，單邊開放只會擊沉本港經濟，盼政府公布一個能夠真正吸引旅客到港留宿及自由消費的政策。旅遊界立法會議員姚柏良則認為循序漸進亦可取，如10月先放寬至「0+3」，緩衝之後，才於11月進一步放寬至「0+0」。入境人士持「黃碼」的限制也有調整空間，質疑黃碼者可上班上學，卻不能到博物館及遊樂場等。而航空業界之前流失大量人才，重新吸引航空公司，例如海外航空公司把航班調回香港，須先清晰看到本港對外復常的時間表與路線圖，否則短期內不會考慮恢復香港航線。

有政界人士亦認為，經濟上有放寬檢疫的需要，況且世界各地亦已開放，香港不宜太遲放寬。然而，防疫控制亦相當重要，尤其是外國染疫情況嚴重，確診個案高，若完全沒有檢疫措施， 恐怕對傳入社區造成負面影響，盼政府能兼顧兩者，便利入境之餘，確診數字不會飆升。同時希望擴大港人回內地的名額，每日一兩千是遠遠不夠，冀內地隔離地點不止於深圳， 以容許更多名額。

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