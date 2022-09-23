醫生濫發免針紙不常見　醫學會會長：業界感到吃驚

警方近日進行打擊濫發「免針紙」行動，數名醫生被捕。醫學會會長鄭志文今日(23日)在電台節目上表示，醫生濫發「免針紙」的情況並不常見，業界對此感到吃驚。他續指，醫生一般難以在一兩分鐘內斷症，確認病人是否符合豁免新冠疫苗的資格，但有個別病人事前準備好自己的藥物過敏資料，或曾於網上診症與醫生接觸，便可以加快確認程序。

至於涉事的醫生是否會面對「釘牌」處分，身兼醫務委員會委員的鄭志文指出，在一般原則下，若醫生被判監，經法庭定罪後，初偵會就會進行聆訊；而罪行嚴重、涉及誠信問題或專業失當、行為明顯低於醫生應有水平，違反專業守則等，停牌會是常用的處分。

港大感染及傳染病中心總監何栢良則表示，近日有多名醫生涉嫌濫發免針紙被捕，指濫發行為破壞香港整體防疫布局，應盡快檢控涉事醫生，又清晰表明不會姑息任何違法行為。他建議，政府可考慮引入重組蛋白疫苗，可讓目前因醫學原因不適合打針的市民有更多選擇。