大灣區醫護將來港交流　醫管局期望互補優勢

醫管局昨(22日)公布大灣區醫療人才交流計劃。醫院管理局聯網服務總監鄧耀鏗今日(23日)在電台節目上表示，是次計劃希望引入內地醫護知識、專業，提升本港水平。透過交流計劃，希望可做到優勢互補，例如香港的專科培訓好，內地的智慧醫院、病房發展出色，加上讓內地醫護熟悉本港醫療系統，需時可來幫忙，強調最終得益的仍是病人。

鄧耀鏗續指，是次交流計劃包括醫生、中醫、專科護理人員及放射技師。目前已收到內地提名8名經驗豐富、來自三甲醫院的醫生來港，資歷等同本港的顧問或副顧問醫生。核實其證書後，會交由醫護委員會批出有限度註冊，便可來港交流及工作。而專科護士需要本科畢業、在內地專科有3年工作經驗。未來2年預計會有300名護士來港交流，首批70人會分派到不同醫院和專科作10個月臨床實習。

他又表示，有部門主管分派工作和觀察內地護士的表現，故不擔心出現問題，若發生醫療事故，醫管局會負責，他相信醫委會亦會跟進醫生的個人責任。被問到公院醫護流失率高，來港醫護是否足以紓緩人手問題時，他指計劃初期希望謹慎一點，當發展成熟時，不排除會向內地提出增加大灣區醫護數目。另外，他稱這群醫護在內地有自己工作，雙方醫院人手緊張，因此交流時間不長，一般是10至12個月。而本港醫護要到大灣區交流，他則認為要等到疫情過去。