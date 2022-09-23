海洋公園不意外山下商業計劃流標　料疫下投資者較審慎

海洋公園山下零售飲食娛樂商業區計劃流標。主席龐建貽今日(23日)在電台節目上表示，對是次流標不感意外，有信心下次可達成招標。他解釋，今年2月向投資者發出邀請，7月截標，期間本港經歷第5波疫情，未能通關下海洋公園的訪客人數，由400萬人次降至靠「內循環」的140萬人次；餐飲零售業處於低位，市民改為多用網購購物等，均令投資者策略較為審慎，有更多考慮，最終未有人入標。

他亦提到海洋公園的山上計劃，透露已有不少發展商及營運商表示有興趣，而水上樂園的酒店也做得成功。政府撥款海洋公園進行保育及教育工作，加上成本控制得宜，他認為只要不用再關園，未來幾年沒有財政問題，長遠則需要有較大的資金注入。園方未來會再跟政府商討，包括形式、營運，以及有否更大誘因吸引投資等，希望令海洋公園做到自負盈虧，減少對政府的依賴。

另有議員表示，對計劃流標不感驚訝，認為有關商業計劃屬綑綁式，中標機構要處理零售、飲食及娛樂業務，涉及龐大投資金額，現時疫情難有機構願意投資，她希望海洋公園董事局檢視方案，包括拆細投資方案，減低投資金額，吸引不同投資者。至於「躍動港島南」多個項目觸礁，議員認為流標「死因」是投資大，疫情下投資機構紛紛打退堂鼓。