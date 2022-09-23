警員否認超市偷拍女子裙底　案件12.28開審准保釋

四旬休班警涉嫌於今年2月，在馬鞍山新港城4期商場一間超級市場內，用智能手機以低角度拍攝一名22歲女子裙底。涉案休班警被控非法拍攝私密部位及作出有違公德行為共2罪，今（23日）於沙田裁判法院否認全部控罪。控方為事主申請作供時以屏風阻隔及使用特別通道進出法庭，獲署理主任裁判官張志偉批准。案件將於12月28日開審，為期2天，另定於12月7日作審前覆核，以待控辯雙方確認呈堂文件及出庭作供人數，被告續准以原有條件保釋。

47歲被告區文浩、報稱警員，他被控非法拍攝或觀察私密部位、及作出有違公德行為罪。控罪指，被告於2022年2月9日在馬鞍山新港城4期商場3樓3樓「Market Place by Jasons」內出於拍攝事主X的私密部位的意圖，為了性或不誠實的目的，從該X的衣服下方，用手提電話拍攝其私密部位，而該部位本來不是可讓人看到的，及被告不理會其以上所描述的行為是否獲得該X同意；及於同日同地，作出性質猥褻、淫褻及令人憎惡的有違公德的行為，即通過手提電話拍攝X的臀部和大腿的照片。

案件編號：STCC 1374/2022