幼童復必泰兩針間距應維持8周 關日華：再縮針距或增心肌炎風險

有專家認為，家長為子女選擇疫苗時，應已理解用處和其臨床反應。

復必泰幼童版疫苗有望下月供港。港大兒童及青少年科臨床名譽副教授關日華今日(23日)在電台節目上表示，需要謹慎審視足夠臨床證據，才決定應否縮短幼童版復必泰的兩針間距。由於目前青少年接種首2針復必泰疫苗的間距，維持8周是相對安全，擔心再縮短間距會增加患心肌炎的風險，故幼童接種復必泰間距亦應維持8周。他亦不建議幼童「溝針」，認為家長為子女選擇疫苗時，已理解用處和其臨床反應。

關日華表示，患心肌炎會出現心口痛、心跳快、呼吸急速，頭痛及食欲不振等情況，但作為前線臨床兒科醫生，他明白兒童心肌炎徵狀不明顯，6個月至4歲幼童未必能表達，家長難以發現。若未及察覺或會延遲診治，關呼籲家長要遵從臨床醫生建議，小心使用復必泰疫苗。

另外，根據他統籌的小組及監察發現，年輕人打復必泰後患心肌炎相對較為普遍。基於本港有完善通報系統，每宗個案亦會做心臟磁力共振，來確認是否心肌炎，因此香港研究分析數據較外國準確，提醒引用外地數據前，需要小心分析，才用作參考。