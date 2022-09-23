凌空踢警案判囚7年地盤工指過重　上訴庭批出刑期上訴許可

2019年10月旺角發生黑衣人凌空飛踢防暴警事件，一名地盤工人在警員被踢倒後上前襲擊警員，他承認非法集結及襲警兩罪，但否認企圖搶警員的霰彈槍，經審訊後被判企圖搶劫罪成。區院法官謝沈智慧於去年判他入獄7年，達區院的判刑上限。地盤工不服企圖搶劫罪的刑罰提出上訴，上訴庭法官彭偉昌今（23日）聽取控辯雙方陳詞後決定批出上訴許可，並會在日內頒下裁決理由。

申請人謝信誠（31歲）承認於2019年10月13日，在旺角彌敦道參與非法集結，並在雅蘭中心外襲擊警員X，經審訊後被裁定企圖搶去X的霰彈槍。他原本就企圖搶劫罪的定罪及刑罰均申請上訴許可，今天決定取消定罪上訴申請，只就刑罰提出上訴許可。

申請人一方主要爭議原審法官判刑過重。律政司一方回應該申請時指，原審法官判刑時，考慮到被告與一名叫甘維邦的人士共同搶劫警槍，甘當時持有伸縮棍作武器，因此依從有關持械槍劫的案例判監7年。彭偉昌法官指，原審法官並未在判刑理由書清楚交代被告與另一人一同攻擊警員，是否適用於共同犯罪原則，因此決定批出上訴許可，屆時上訴庭將開庭理順原審法官的判刑思路。

案件編號：CACC 250/2021