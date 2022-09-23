屯元天大停電經內地後備電纜受損　機電署研走線遷回境內

屯元天大停電事故牽連甚廣，其中涉事的中華電力有限公司因後備電纜系統遲遲未有供電而為人詬病。近日環境及生態局於立法會文件中指出，由於其中一組經內地的後備電纜受損，難以到場修復致恢復電力需時，為改善問題，中電將會研究提升通訊系統，並探討在緊急情況下安全地使用商用電訊網絡的可能性。而機電署會亦會檢視電網，研究超出香港範圍的走線是否可以遷回境內。

中電當日需要動員約150名工程人員趕往受影響地區，逐一檢查各供電點，透過人手操作逐步恢復電力供應。環境局承認，假若受損毀的後備電纜在肇事當晚能正常運作，中電估計可提早在翌日凌晨1時前恢復所有電力供應。而目前為解決後備電纜途經內地的不穩定因素，局方指中電會吸取是次意外的經驗，研究提升通訊系統，包括考慮採用不同走線安排額外備用的通訊；探討使用商用電訊網絡，若再發生類似意外，可在短時間內透過通訊系統遙距復電。中電亦會審視其控制中心在失去遙距監察及控制功能的情況下，恢復供電的程序和溝通機制，並檢討其關鍵設施的危急應變機制及一般的緊急召集進行審視，包括內部演習和應考慮與緊急服務部門進行聯合演習。

是次意外中涉及的兩組後備電纜，其中一組途經內地，走線超出香港範圍。惟該組電纜走經深圳蛇口的段落於去年8月時被第三方的挖掘工程損毀，而工程涉及技術困難且受疫情影響，於意外發生當日仍未完全恢復運作。而該組電纜的維修工程於今年7月16日完成。