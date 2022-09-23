聯合道地擬放寬建築物高度限制　建單幢公屋料提供208伙

本港房屋供應不足，政府積極覓地建屋。香港房屋委員會近日向城規會提交申請，擬議於九龍黃大仙聯合道與竹園道交界的政府土地，略為放寬建築物高度限制，以作公營房屋發展。擬議發展將建一幢31層高大樓，可提供共208個住宅單位，估計惠及562人，大樓底座則會用於社福設施用途。工程預計可於2028/29年完工。

擬議公營房屋發展位於聯合道與竹園道交界，毗鄰富強苑，旁邊有聯合道公園、橫頭磡賽馬會診所等設施。房委會於申請文件中指出，希望城規會可放寬該用地的建築物高度限制，由主水平基準上120米增加至152米，即增加約26.7%。房委會認為，放寬建築物高度限制可於申請地點內提供更多公營房屋單位及社會福利設施，擬議計劃能更有效地運用土地資源，從而充分運用允許的最大住用及非住用的地積比率，而擬議建築物高度與該區的建築物高度概況兼容。

而擬議發展的住用總樓面面積為1.2萬平方米，地積比率為7.5；非住用總樓面面積則為2400平方米，地積比率為1.5。該幢擬建大樓包括不同社福設施，均設於底座，同時亦有停車場、綠化公園等；而住宅單位則會建於4至29樓。房委會表不，擬議發展可善用土地資源、應付公營房屋及社福設施的殷切需求。而方案經已得到優化以減輕整體影響，不會在視覺、空氣流通、交通、排污、供水、排水、環境及景觀方面構成不可克服的影響。