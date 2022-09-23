廉署起訴海關總關員及其母　涉詐騙16萬元房津

廉政公署今日(23日)落案起訴一名香港海關總關員及其母親，控告2人涉嫌訛稱有遵守相關入住規定，詐騙政府房屋津貼逾16萬港元。兩名被告已獲廉署准予保釋，以待下周二(27日)在屯門裁判法院答辯。

海關總關員彭子康（45歲）及其退休母親鄧玉芳（68歲），同被控一項串謀詐騙罪名，彭另被控一項欺詐罪名。彭於2017年1月向庫務署申請自置居所資助計劃下的房屋津貼，該項申請涉及一個由他與鄧共同擁有的元朗物業。庫務署最終批准彭的申請，每月向他發放津貼約3,900港元。其中一項控罪指，彭涉嫌向庫務署訛稱居於上述單位，意圖詐騙而誘使庫務署批准其資助計劃申請，並向他發放津貼共逾16萬港元。

另一項控罪指，彭及鄧涉嫌一起串謀詐騙庫務署，向庫務署訛稱彭自2017年6月起一直居於單位；致使庫務署接納彭有遵守資助計劃的入住規定；及誘使庫務署繼續向彭發放資助。廉署調查顯示，鄧於2016年8月至2021年2月期間把上述單出租給不同租客，亦曾因應庫務署的查調而要求一名租客更改單位水電帳戶的註冊用戶予彭。