電子消費計劃受惠居民　每人將獲派8000元生活補貼

受新冠肺炎疫情影響，澳門早前曾發出「停市令」抗疫，導致當地經濟受挫。為減輕疫情對居民造成的生活及經濟負擔，澳門政府今日(23日)宣布，曾參與第3輪抗疫電子消費優惠計劃的居民，每人將獲發8,000澳門元的生活補貼款項，每日使用上限為300澳門元，使用時間為由今年10月28日至明年6月30日。

生活補貼款項將自動注入在電子消費優惠計劃所指定的同一移動支付工具或「消費卡」，居民毋須再登記，當電子消費計劃的補貼及扣減額度均全數被使用，或計劃的使用期限屆滿，生活補貼才會自動轉入帳戶；消費卡方面，當儲值餘額等於或少於10澳門元時，即可透過增值設備以獲取生活補貼款項。

澳門政府續指，當居民使用完目前的電子消費優惠後，注入的生活補貼將不再區分啟動金及立減額。而電子消費計劃使用期至明年2月28日屆滿後，當局將回收未使用的啟動金及立減額，未用完立減額的市民將於明年3月1日獲注資生活補貼，並可在剩餘的4個月期限內使用。政府預計，新一輪電子消費優惠計劃與生活補貼計劃疊加，可望為澳門帶動超過100億澳門元的消費額，相關措施惠及居民，亦起到提振當地內需、帶動經濟復甦等作用。