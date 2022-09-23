港府仍爭取與內地「逆向隔離」　冀風險可控下有序放寬防疫

港府今日(23日)宣布下周一(26日)清晨6時起，放寬入境檢疫措施至「0+3」，即入境人士抵港後只需在家居或酒店檢疫3日。特首李家超在記者會又表示，政府目前仍然爭取與內地實施「逆向隔離」；又指目前「0+3」的新檢疫措施，是強制檢疫及醫學監察「3+4」模式的放寬版，認為需要監察推行情況，如疫情風險在可控制的情況下，防疫措施將有空間進一步再放寬。

港府表示對疫情不躺平，並會控制確診數字，確保醫療體系的負荷力，維持「減重症、減死亡」的目標，同時會保護高風險人士，包括「一老一幼」及長期病患者，以科學精準識別不同風險人士，平衡風險與經濟活動。針對政府過去曾取消熔斷航班，今日推出的新安排都是單一方向目標，但需要有序進行，包括交通設施人手安排，不同階段要順利運作，同時須遵守配合有關檢疫措施。

醫務衞生局局長盧寵茂在會上指出，港府此前推出的「紅黃碼」有效管控疫情風險，例如主動措施限制進入高風險場所，有效控制潛在傳播。港府至今的執法行動中並無發現「黃碼」人士到限制進入有關的表列場所；涉及違規的「紅碼」個案當中沒有涉及相關的抵港人士；輸入個案並無影響本地的疫情，沒有為公共醫療系統帶來額外壓力，所以認為存在撤銷入境強制檢疫的空間。