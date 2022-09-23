城大學生會涉校園內聚眾拍照　14名學生認違禁聚令各罰款7000元

當日有大批學生在城大學生會的會址一帶聚集。

香港城市大學學生會於今年2月，無視校方勸喻，就遷出會址一事舉行「告別禮」，吸引近約100名學生參加。最終包括時任會長等10男4女的學生會成員同被控參與進行受禁多戶聚集罪。14名被告今(23日)於九龍城裁判法院認罪，裁判官崔美霞直斥各人無視防疫法例及責任，嚴重影響公共衞生安全，但考慮聚集時間短，最終判處各人均罰款7000港元。

14名被告劉浚傑、陳文軒、何卓朗、鄭子傑、喬曦朗、陳沛瑜、雷璧僥、何明華 、張晉熙、林璟航、陳凱藝、張彥焅、戴曉桐及呂瑞琪，同被控違反《預防及控制疾病條例（禁止聚集）》附屬法例第599G章。首3名被告分別為當時的城大學生會會長及副會長。

案情指，2022年2月14日下午3時，城大學生會帶領逾100名學生在校園內聚集，有人負責分派衣服及邀請參加者簽名，作為會長的劉浚傑與2名副會長，即陳文軒及何卓朗，一同演講。人群再轉移到校園內不同地方聚集，直至約4時半才解散。事後14名被告在楊建文學術樓3樓大堂的民主牆前，一字排開拍照紀念。聚集期間，助理校園管理經理及數名保安員一直在旁，並提醒聚集人群可能違反相關防疫規例。

案件編號：KCS 23506-23519/2022