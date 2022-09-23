政Whats噏：儲肥大閘蟹　黃定光：蛋白溝芝麻

日前有內媒報道指，廣東佛山市兩名年幼兄弟，將父親購買嘅大閘蟹當作寵物飼養，豈料放學回家，發覺「寵物」竟遭煮熟，兩兄弟當場崩潰！消息不但惹來網民熱議，更引伸另一問題：飼養大閘蟹，究竟要餵飼乜嘢食物呢？進出口界前議員黃定光(象哥)，昔日曾任職國貨公司，熟悉大閘蟹嘅銷售流程。佢話大閘蟹嘅飼料好簡單，就係蛋白溝芝麻。

雖然蟹別稱「無腸公子」，然而不可長期捱餓。象哥話大閘蟹一旦來貨過多，店面雪櫃不敷應用嘅時候，就會將餘下嘅大閘蟹放置喺廢紙房，鬆綁予其自由走動。為保持大閘蟹豐腴嘅肉質，要將生雞蛋嘅蛋白同芝麻混合並置於碟中，大閘蟹就會自動埋位進食。不過象哥又補充，話咁做只可維持三日，畢竟只屬權宜措施，同大閘蟹嘅生長環境始終有別咁話。

講起生長環境，象哥就提到近年市面有售嘅荷蘭大閘蟹。佢話原屬江蘇特產嘅大閘蟹，因過去有商船喺歐洲排放，啟航前於長江口所吸取嘅壓艙水，結果壓艙水內嘅大閘蟹蟹苗就此「移民」歐洲。雖然彼邦嘅生態環境適宜大閘蟹繁衍，不過論味道，象哥都係覺得江蘇一帶出產嘅大閘蟹比較啱胃口。