被美國外科學院剔除會員資格　林哲玄斥虛偽至極

立法會醫療衞生界議員林哲玄昨晚(22日)透過社交平台，公開一封來自美國外科學院(American College of Surgeons)的來信，內容指林因其「中國公民」身份，而被學院取消其會員資格。林哲玄斥美國外科學院為「大美國」，稱是時候劃清界線了。

據院方電郵顯示，停止向「中國公民」頒發院士頭銜或提供其他會員身份，以免觸犯內地相關法例，包括涉及規管境外組織在內地運作的法例，並指要尊重各地法律。美國外科學院向林哲玄補充，如果資料不確，林哲玄並非中國公民，機構會恢復其資格。學院又建議林哲玄可以用非會員醫生方式，參與臨床會議和教育課程。

林哲玄諷刺美國外科學院為「大美國」，又批評學院以尊重各地法律為由「把你捧出會」的做法是「虛偽至極」，並將制裁說成守法。他又指，自己在立法會並沒有提出相關法例修訂，並指「好！是時候劃清界線了」。他接受傳媒查詢時表示，學院只是一個國際學術機構，沒有發出執業資格的權力，又指院士或會員資格並沒有實質作用。

另外，翻查行政會議網頁，醫務衞生局局長盧寵茂除了是美國外科學院榮譽院士，亦是美國外科學會、愛爾蘭皇家外科學院榮譽院士，以及歐洲外科學會榮譽會員。

根據網上資料顯示，美國外科學院在創立於1913年，透過國際院士計劃加入學院的醫生，全球有6,500醫生，來自130個國家。成為院士的福利，可以出席美國外科學院的研討會、商業會議、領取獎學金進修等。