女子慘遭禁錮勒索並遭2男連環強姦　再多2男1女被控綁架等3罪

一名女子去年聖誕節，被人綁架到尖沙咀山林道一個單位及勒索贖金，更先後遭2男強姦。警方接報後，今年初先拘捕2名懷疑涉及強姦的男子，早前再拘捕多2男1女的學生，年齡介乎15至17歲。3人被指有份參與綁架，被控綁架、襲擊致造成身體傷害及製作兒童色情物品共3罪。案件今（23日）在九龍城裁判法院提訊，被告暫毋須答辯。控方表示案件擬交付高等法院審理，裁判官把案押後至10月31日以進行交付程序。期間3名被告准以5,000港元保釋，但不得離港、須守宵禁令及須每日到警署報到。

3名被告分別是15歲女生、16歲林姓男生及17歲張浩錀。控罪指，3人於2021年12月25日與26日之間，在香港與陳宏烽及其他不知名人士，在違反女童X的意願下帶走她。3人另被控於2021年12月25日，在尖沙咀山林道23號某室內與陳宏烽及其他不知名人士，一起襲擊該女童X，因而對她造成身體傷害，以及一起製作兒童色情物品，即一段該女童X的裸體影片。

案件編號：KCCC 2352/2022