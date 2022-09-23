今增5387確診　包括156宗輸入個案　4普通科門診明恢復服務

本港新冠肺炎疫情未息。衞生署衞生防護中心公布，今日(23日)新增5,387宗確診，包括156宗輸入個案。過去一天，有6間安老院舍出現新病例，共25人列為密切接觸者需要隔離；有391間學校呈報552宗染疫個案，12間學校共13個班級須停課1周。另醫管局宣布，由明日(24日)起恢復4間普通科門診服務，8間指定診所及遙距服務將維持。

輸入個案方面，有49宗在機場發現，64宗在檢疫酒店檢疫時發現，餘下38宗屬檢疫完成後於社區發現的個案，另有5宗完成檢疫第7日後發現。Omicron變種病毒株方面，本周二(20日)個案中，感染BA.4或BA.5佔整體個案86.6%；其中感染BA.5佔整體個案79.9％、感染BA.4佔整體個案6.6％、感染BA.2.2佔2.6％、感染2.12.1佔10.9%。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，確診數字從高位回落，視乎趨勢已是受控，重申沒有規定確診個案需下降至一個特定數字才算受控。醫管局總行政經理(醫療職系)關慧敏指，醫管局正逐步恢復非新冠病人的非緊急手術及檢查，目標可恢復8成醫療服務，並一直朝着有關方向進行。她強調恢復醫療服務為一個過程，不能一晚之間就完成，局方會保持一定機動性，人手、配置都會視乎情況而定。