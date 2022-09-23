政Whats噏：年輕人口減　吳傑莊：房屋問題是硬傷

香港作為國際都市，人口流動頻繁，然而一年之間淨移出嘅居民竟高達6位數，無論如何都唔係好現象。議員吳傑莊日前出席網台節目，提到人口政策會牽涉到住屋、教育、醫療，甚至乎產業發展，幾乎所有嘢都關事。然而低出生率加上移民潮，就令到本港嘅人口遜於預期。如何令到年輕人對香港有歸屬感同埋吸引人才，除咗要營造更多青年人上流嘅機會，亦要改善居住環境，畢竟房屋問題係香港嘅「硬傷」。

吳傑莊指社會發展亟需人才，即使內地也好、海外也好，甚至乎本港，都積極吸引年輕人，事關人才愈年輕愈有利，譬如深圳嘅人均年齡不足30歲，同香港相差十幾年。其實香港嘅人口結構出現好大問題，佢話政府曾推算2024年嘅香港人口應該有780萬，而事實係今日嘅數字只得720多萬；其中16至35歲人口，10年前約88萬，今日只得50多萬，即係話最黃金、最有拼勁嘅年齡層人口唔見咗30萬。

早前政府公布，本港婦女生育率跌至歷史新低，僅得0.87。吳傑莊指本港一年嘅新生嬰兒約3萬至4萬，要彌補不足嘅人口數字，吸引年輕人來港係其中一個方法。雖則大學可以吸引優才來港讀書，完成學業可以留港發展，貢獻社會，然而呢個如意算盤，可能因居住環境而打唔響。童年曾短暫住過劏房嘅吳傑莊，指劏房環境對小朋友嘅成長同學習都唔係咁理想。所以佢希望10年或更短嘅時間，小朋友可以唔使住劏房。要達到呢個目標，就要增加土地供應、加快規劃流程，而基建方面比較齊備嘅郊野公園邊陲地帶，亦值得考慮開發。

講起住屋，吳傑莊認為政府係有責任令到市民住得好。譬如新加坡嘅組屋，當地大學畢業生組織家庭，就會有一間組屋，日後若果生小朋友，間組屋仲可以有一次升級機會。吳傑莊大讚組屋制度「人性化」，值得香港借鑑，因為香港要有長遠發展，有賴青年人願意生育下一代，然而生兒育女，首要條件係安心成家。之不過香港嘅現實係通貨膨脹、樓價高企，佢話曾經有同事要求唔好加薪，以免超過申請公屋嘅入息限制，令佢不禁慨嘆為求容身之所，「人望高處」嘅志氣不再，真係不可思義咁話。