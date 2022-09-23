男學生行人隧道塗鴉示威字句判感化1年　違令吸毒改判進戒毒所

2名青年於2019年9月在沙田火炭路行人隧道內，用噴漆塗鴉示威口號。他們於去年承認刑事損壞罪，分別被判140小時社會服務令及12個月感化令。其中獲判感化的20歲學生，因接受感化期間被驗出曾吸毒而違反感化令須重新判刑，他今午（23日）在沙田裁判法院被改判入戒毒所。署理主任裁判官張志偉指雖然被告立志遠離毒品，但法庭在上一次判刑時已給予被告機會，且干犯控罪的根源問題是受朋輩和毒品影響，即使判監也沒有幫助，因此接納戒毒所報告建議，判被告進入戒毒所。

今天須重新接受判刑的被告為20歲報稱學生的戴志立，被控於2019年9月24日在沙田火炭路行人隧道內，使用噴漆噴字及張貼海報，損壞屬於路政署的牆壁及地面。

被告親自求情指，在還押期間有深刻反省，自己輕視感化令，沒有珍惜機會。被告表示思念父母和感到內疚，並保證服刑期間會思考前路和訓練自律，承諾會戒除毒癮、不再犯法和遠離損友。被告冀法庭可予以輕判，給他一個改過自新的機會，重新開始生活。

案件編號：STCC 1860/2021