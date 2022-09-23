廉署控告按揭貸款申請人　涉騙取570萬元物業貸款

廉政公署今日(23日)落案起訴46歲女子張佩珊，控告她涉嫌以詐騙手段向兩間持牌放債人公司金物業貸款共570萬港元。她被控兩項串謀詐騙罪名，違反普通法，已獲廉署准予保釋，下周二(27日)在東區裁判法院應訊，以待案件轉介區域法院。

被告於2011年購入一個物業，其後於2014年12月把物業抵押給一間持牌放債人公司永豐信貸有限公司，取得一筆約330萬港元的按揭貸款。控罪指她於2014年12月至2015年4月期間，與一名貸款中介人串謀詐騙另外兩間持牌放債人公司，即環球信譽財務有限公司及中金投集團有限公司，分別向該兩間持牌放債人公司提交有關貸款一而經捏改的協議書副本，虛假地表示貸款一的金額為124萬或80萬港元，從而誘使環球信譽及中金投分別向她批出金額為240萬及330萬港元的按揭貸款。

廉署調查發現，案發時上述物業的市值估價約430萬至540萬港元。如環球信譽及中金投知道被告所提交的貸款一協議書屬虛假，不會向她批出有關按揭貸款，而有關累積貸款金額實際超過了該物業當時的市值估價。