海關杏花邨截獲走私「大飛」　檢400萬元急凍和牛

香港海關人員於昨晚（22日）約7時，在筲箕灣避風塘巡邏時，見到一艘裝有2部體積巨大舷外機的快艇，但艇身編號數字較粗糙及簡陋，艇上亦有白色箱頭，快疑有人進行不法活動，於是通知港口及海域科人員採取行動。

港口及海域科高級督察林達科表示，該快艇裝有2部各300匹馬力的舷外機，2艘海關高速截擊艇在避風塘對開海面發現該快艇後，隨即展開追截行動。當時天色昏暗，快艇僅開了微弱的航行燈，並在維多利亞港航道高速行駛，罔顧其他船隻的安全，造成極大危險。經過數分鐘追逐，快艇在杏花邨衝向防波堤，船上2名男子亦登岸，海關在快艇上檢獲2噸急凍和牛，市值約400萬港元。

海關有組織罪案調查科高級調查主任張業泰指，2020年初走私集團利用躉船，將大批凍肉運至香港西部偏遠水域，並化身為流動儲存倉，直至深夜才將凍肉交漁船及快艇偷運到內地，希望快艇以最快速度、最短距離駛離水界進入內地。其後在執法人員打擊下，走私模式已有所改變。今年初，走私集團改以細型貨船運載凍肉，又改道南部水域進行走私。今次走私集團又改用新手法，即時間由深夜改為晚上，落貨地點由偏遠區改為市區。

海關經向海事處查詢涉案快艇資料，揭發其牌照過期，登記、配置及顏色等資料均不符。另外，今次是海關短時間內第3次截獲走私和牛，相信內地需求甚大，但內地對食品有嚴格檢疫要求，若經正式途運往內地，將被徵收高達79%稅，即400萬港元貨要繳付320萬港元稅項。被截的和牛僅以薄錫紙包住，且儲存於溫室中，可能會變壞，一旦變壞就不適合食用。