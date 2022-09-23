浸大重建善衡校園　拆部分校園建築　建11層高教學綜合樓

香港浸會大學將重建校園。浸大近日向城市規劃委員會提交申請，就位於九龍塘窩打老道224號的浸大善衡校園重建項目第一階段用地，申請略為放寬建築物高度限制，作准許的教育機構用途。擬議發展將會重建成一幢11層的教學綜合樓，並會拆卸部分校園建築，預計於2030年第2季完工。

浸大根據《2018-2028年策略發展計劃》，將重建善衡校園。而大學教育資助委員會亦於2020年確認支持重建項目，並將重建項目納入教資會2020年B類的工程項目。為重建成擬議的綜合教學樓，浸大部分校園建築將會被拆卸，包括大學會堂或呂明才中心、區樹洪影視中心、區樹洪平台花園、基督教教會中心、音樂室、星島樓及部分的溫仁才大樓。

擬議的綜合教學樓的天台機房，例如升降機機房、機電設備、冷卻塔、噴氣式風扇以及其附屬隔音屏障等的高度超過建築物高度的1成，故申請人向城規會申請略為放寬建築物高度限制以容納天台機房。浸大表示，擬議發展可有助推動香港創新科技發展、加強科學探索和學術研究活動；亦可滿足大學發展需要及培育創科人才的宏願；擬議略為放寬建築物高度對視覺方面亦不會造成負面影響。