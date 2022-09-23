港府放寬入境檢疫　旅遊網即大塞車　機票加價相差近千元

港府今日(23日)宣布放寬入境檢疫，航空公司、住宿訂票網站隨即「大塞車」！東網記者於約下午4時半登入國泰航空網頁，隨即彈至排隊頁面，顯示需要等候13分鐘，才能進入網站瀏覽航班資訊；而子公司香港快運的網站亦顯示字句「由於網站流量增多，導致航班搜索、預訂或接收訂單電郵的所時間可能較長」。而香港航空的網站則未見異樣。

而個別航班票價亦急增，來往本港至日本東京的飛機，若選於下月11日出發，遊玩1周至17日回港，下午約2時的機票只需至少5,382港元，但當新政策推出後，票價隨即升至至少6,051港元。而全日本空輸的航班較少，下月12日出發至18日回港則需要6,732港元。

旅遊產品訂購網站Trip.com香港及台灣地區電子商務主管葉卓銘表示，截至昨日(22日)上午10時，香港網站的航班搜索量較上周同期錄得20%增長，隨後數據在當日下午一直上升。而至晚上10時當日本公布允許遊客自由行，取消入境人數上限後，香港用戶整體航班瀏覽人數為上周同期3倍之多。由昨日凌晨至今早10時30分，航班搜索量總計較上周同期急升近51倍，而香港往日本機票訂單量在此期間亦錄得7倍增長。