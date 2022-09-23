運輸署申柴灣建聯用大樓　重置鴨脷洲駕駛學校　設自動泊車系統

本港違泊問題嚴重，政府近年大力推動自動泊車系統並增加泊車位，以望解決問題。運輸署近日向城市規劃委員會提交申請，就位於柴灣盛泰道及常茂街交界處的政府用地，擬建一幢聯用大樓，以提供多種設施和服務，包括發展駕駛學院以重置鴨脷洲駕駛學校，建成駕駛考試中心、政府辦公室及公眾停車場。該大樓預計最快可於2028年12月完工。

柴灣盛泰道及常茂街交界處的政府用地常年空置，近日運輸署提交申請，擬建一幢15層高的聯用大樓，並提供多項服務。其中地下至2樓將會建成駕駛學院及駕駛考試中心；3至4層將會建成停車場，預計可提供至少202個停車位，利用自動泊車系統和傳統泊車，提供私家車及小型巴士泊位的公眾停車場；而5樓則會作為改善駕駛中心及政府辦公室使用；6至12樓均會用於政府辦公室。

運輸署表示，聯用大樓符合「一地多用」的原則，並可推展政府、機構或社區設施；又符合「智慧出行」措施以增加公眾泊車位；而駕駛學校地點將用於重置現有鴨脷洲駕駛學校，以配合城規會在2017年改劃該地點作發展公共空間的計劃。