自稱三合會成員強姦女子成孕囚8年　無業漢上訴獲脫1罪刑期不變

無業漢在女友懷孕期間結識年輕女接待員，並涉嫌自稱三合會成員，強迫對方出來「執一劑」，女接待員結果被他強姦成孕，須接受人工流產手術。該漢在2019年經審訊後，被陪審團裁定刑事恐嚇、聲稱是三合會社團成員和強姦3罪成立，判囚8年。他不服定罪提上訴，上訴庭上月開庭後，即時裁定自稱三合會成員罪上訴得直，並駁回餘下2罪的上訴。由於3罪刑期本來就是同期執行，因此總刑期維持不變。上訴庭今（23日）頒判詞解釋理由，稱控方指控上訴人曾自稱「和勝和」成員，但事主證供沒有提及此事，律政司亦同意證據不能支持所有控罪原素，故判該控罪上訴得直。

現年32歲上訴人曾友狄，被控在2018年1月1日，恐嚇24歲女事主X，向X自稱三合會成員，並在荃灣一賓館強姦X。X在審訊時供稱，當日被告傳訊息給她要求赴約，威脅若拒絕，便會對她或家人不利。X應約並跟上訴人到賓館。期間，X說拒絕做上訴人女友，上訴人不接受，指自己「有背景、有跟人」，其後強行脫去X內褲，與她發生性行為。X於同年1月18日發現自己懷孕，翌月接受人工流產手術。經檢驗證實，上訴人是X體內胎兒的生父。最終，原審法官就強姦罪判他入獄8年，至於恐嚇及自稱三合會成員罪，則分別判監1年和1年6個月，全部同期執行。

就着自稱三合會成員一罪，上訴庭指出，控罪指上訴人自稱是「和勝和」成員，但X作供時從沒提及「和勝和」，最多只是引述上訴人稱「有跟人」。雖然及後傳召了三合會專家，但也彌補不了證供上的缺口，因此就該罪裁定上訴得直，定罪及判刑均撤銷。至於其他控罪方面，上訴方質疑X證供前後矛盾，不合情理，不能排除誣捏的動機及可能性。不過，上訴庭指，原審法官在引導陪審團時，已多番提醒，本案針對上訴人的證據基本上都是來自X，因此其可信及可靠性是關鍵所在。上訴庭認為沒有理由干預，因此駁回上訴。

案件編號：CACC286/2019