無牌骨場賣淫案12.20裁決　控方指骨場知悉蔡展鵬身份有所顧忌

警務處國家安全處首任處長蔡展鵬，懷疑去年3月光顧無牌按摩院。事後1男3女被控經營賣淫場所及無牌按摩院等罪，4人不認罪，案件早前已進行6天審訊，期間辯方傳召蔡展鵬出庭作供，蔡供稱曾到過事發按摩院4至5次，但從來沒有人向他提出過性服務。案件今（23日）午在東區裁判法院作結案陳詞，控方反駁辯方案情，指蔡展鵬是一名具知名度的高級警官，涉案按摩院職員在提出服務時，當然會注意對象和風險。案件押後至今年12月20日作裁決。

案中被告依次為李亦晴（36歲、按摩師）、元秋香（34歲、無業）、張明芳（35歲、按摩師）及胡炳雄（61歲、男、無業）。控罪指，元於2020年10月28日，在灣仔莊士敦道191至193號勝意大樓之「Viet Spa」，管理於上址經營的賣淫場所；張於2020年11月5日，在上址管理賣淫場所；李及元於2021年3月19日，在上址管理賣淫場所，及沒有有效牌照的按摩院。胡炳雄則被控於2020年10月28日至2021年3月19日，在上址經營賣淫場所，及沒有有效牌照的按摩院。

控方今陳詞指，蔡展鵬身為高級警官、具有高知名度，而涉案按摩院經營賣淫服務，在提出服務時當然會注意對象和風險。控方又指，在元身上檢獲的手機中，有顧客預約的Telegram短訊，李則向警員提供手機密碼及稱手機為公司電話，手機短訊脗合按摩院有經營賣淫服務這一說法，而被告是管理角色。李和元的代表大律師陳詞時，指手機短訊內容可能涉及傳聞證供，而即使元當時持有該手機，亦未必有使用該Telegram帳戶。辯方又指，張只是職員或僱員角色，控方未有進一步證據、例如向顧客介紹女技師等，去證明張是管理角色；控方沒有直接證據去針對胡，僅倚賴他的手機訊息和租戶身份等環境證據，控方未能穩妥地證明他全權控制涉案按摩院。

案件編號：ESCC 1161/2021