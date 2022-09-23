當局公布新入境措施　政界促有條件下進一步放寬

政府今日(23日)公布措施，包括放寬入境檢疫安排至「0+3」、未接種疫苗港人可登機回港等。經民聯指放寬檢疫將加快香港與國際通關，又促請政府盡快公布復常路線圖，加強企業投資訊心，吸引人才來港發展。該黨期望政府盡快增加「健康驛站」及入境名額，恢復「點對點」免檢疫通關等，以推動香港經濟發展。

議員梁熙認為香港相對其他地區仍相對嚴謹，促循序漸進實施放寬，最終達到0+0的方案。此外，梁指市民安排旅程需更方便，強調外關、內關都十分重要，促檢視每日到內地的名額及隔離天數限制。

旅遊界議員姚柏良則指，是次放寬入境檢疫安排應視作「緩衝期」，繼而到11月或更早階段進一步放寬至「0+0」。他又稱政府應擬訂對外復常的時間表與路線圖，讓本地和海外航空公司能夠及早計劃，將航班調動回香港，有序回復本港對外連繫。

議員鄧家彪敦促政府，要提出長遠復常路線圖和短期便利旅客措施。例如在會展或旅遊區設黃碼食店，以解決旅客食飯難的問題。同時間，政府務必在新的檢疫措施下振興郵輪業，避免由母港淪為死港。鄧又呼籲政府要同內地政府做好溝通對接，為港人更便利進入內地帶來好消息，包括進一步縮短檢疫期，增加名額和增加人文關懷個案類型(例如領單程證、就醫、就學和就業)以及探討閉環通關和落實逆向隔離。

議員楊永杰稱，戲院、餐廳、禁聚令等要解封，才可讓香港真真正正復常。議員梁文廣則關注政府未有清晰交代港人在外地未接種疫苗回港安排，促政府下星期發出指引，避免出現防疫缺口。