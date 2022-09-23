入境處全港反黑工行動　搜131地點拘11人

入境事務處在本周一至昨日(19至22日)一連四日，在全港各區展開反非法勞工行動，分別是代號「光影行動」、「曙光行動」，以及連同警務處執行的「冠軍行動」。行動中共拘捕4名懷疑非法勞工、2名涉嫌聘用非法勞工的僱主，及5名逾期逗留人士。

行動中，入境處特遣隊人員搜查了97個目標地點，例如停車場、貨櫃場、裝修中單位、回收場、住宅大廈及餐廳，共拘捕4名懷疑非法勞工及2名涉嫌聘用非法勞工的僱主。被捕的懷疑非法勞工為4名女子，年齡介乎29至53歲。當中兩名女子亦涉嫌行使及管有偽造身份證。因涉嫌聘用非法勞工被捕的僱主為一男一女，年齡分別為33歲及53歲。另在「冠軍行動」中，執法人員於旺角區搜查了34個目標地點，包括住宅大廈、餐廳及零售店舖，共拘捕5名逾期逗留的5名女子，年齡介乎24至40歲。

入境處發言人指，任何人違反對他有效的逗留條件，即屬犯罪。同時，所有旅客在未獲入境處處長批准前，無論受薪與否，均不得在港從事任何僱傭工作。違例者會遭檢控，一經定罪，最高刑罰為罰款5萬元及監禁兩年。協助及教唆他人違反逗留條件者同罪。