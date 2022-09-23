多66幢大廈納強檢　柴灣已婚警察宿舍再上榜

再多66個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案、污水樣本驗出新冠病毒而被納入強檢名單，政府今日(23日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該66個地方的人士，須於明日至後日(24日至25日)期間進行病毒檢測。

污水驗出新冠病毒的地點如下：

1.屯門龍門居2座

2.屯門龍門居16座

3.天水圍嘉湖山莊樂湖居4座

涉及多宗病例的地點如下：

1.大圍顯徑邨顯運樓

2.將軍澳寶明苑寶柏閣

3.葵涌石籬一邨石泰樓

4.粉嶺榮福中心5座

5.沙田廣源邨廣棉樓

6.大埔頌雅苑頌真閣

7.屯門大興邨興平樓

8.天水圍天愛苑愛濤閣

9.筲箕灣愛東邨愛澤樓

10.馬鞍山欣安邨欣悅樓

11.藍田廣田邨廣逸樓

12.大埔景雅苑景欣閣

13.上水天平邨天美樓

14.香港仔華貴邨華善樓

15.天水圍天慈邨慈恩樓

16.將軍澳蔚藍灣畔5座

17.馬鞍山錦鞍苑玉鞍閣

18.長沙灣長沙灣邨長泰樓

19.葵涌華荔邨喜荔樓

20.油麻地新填地街202至214號東寶閣

21.鰂魚涌太古城元宮閣

22.天水圍天逸邨逸湖樓

23.牛頭角牛頭角上邨常逸樓

24.秀茂坪秀茂坪南邨秀好樓

25.橫頭磡富強苑富雅閣

26.藍田安田邨安健樓

27.青衣長安邨安濤樓

28.東涌逸東二邨滿逸樓

29.粉嶺嘉福邨福安樓

30.將軍澳厚德邨德志樓

31.堅尼地城泓都3座

32.九龍城尚．珒溋1座

33.將軍澳維景灣畔16座

34.秀茂坪秀茂坪邨秀慧樓

35.鴨脷洲海怡半島美家閣

36.牛池灣彩虹邨錦雲樓

37.粉嶺山麗苑楹山閣

38.沙田禾輋邨協和樓

39.粉嶺山麗苑杏山閣

40.將軍澳天晉彗鑽海

41.荃灣映日灣1座

42.鰂魚涌太古城海棠閣

43.慈雲山慈正邨正怡樓

44.屯門建生邨樂生樓

45.油塘油塘邨美塘樓

46.柴灣佳翠苑耀翠閣

47.大埔富雅花園3座

48.柴灣興華一邨美華樓

49.天水圍天富苑朗富閣

50.何文田何文田邨綺文樓

51.沙田碧濤花園怡景閣

52.慈雲山慈愛苑愛勤閣

53.紅磡黃埔花園銀竹苑1座

54.鰂魚涌新威園E座

55.石硤尾石硤尾邨美亮樓

56.青衣長青邨青柏樓

57.大埔大埔廣場宜興閣

58.大圍隆亨邨樂心樓高座

59.東涌映灣園悅濤軒11座

60.沙田穗禾苑詠興閣

61.深水埗榮昌邨榮傑樓

62.柴灣柴灣已婚警察宿舍1座

63.筲箕愛蝶灣5座