科技園晤紙包盒回收廠負責人　喵坊：對會議感失望

全港唯一紙包盒的回收廠「Mil Mill 喵坊」，其元朗廠房用地不獲政府全資擁有的香港科技園公司續約，科技園今日(23日)再發聲明，稱明白喵坊處境，今日亦與其開會，探討及協商可行方案。而喵坊於社交平台表示，會議內容雖然要保密，不便透露，但整體還是十分失望，又說在科技園就搬遷寬限期未有實質承諾前，他們拒絕再開重複的會議。

科技園表示，明白資訊機密處理有限公司（SSID）的處境，並表達最大誠意作進一步對話，主動約見SSID，雙方同意會議內容保密，但未來亦會繼續協商，冀盡快達成可接受的方案。

喵坊則重申，絕非想阻撓微電子中心的發展，但前提是需要有合理搬遷寬限期，也需要找到一塊能長期運作的廠地。而環保署曾指，環保園2025年落成的紙漿廠可處理紙包飲品盒，喵坊要求將搬遷期延至紙漿廠落成，以作無縫交接，亦會全力配合科技園，以減低對微電子中心運作影響，並希望環境及生態局及創新科技及工業局協助，尋找如屯門環保園的合適廠地，以繼續整個香港的紙包飲品盒的回收工作。