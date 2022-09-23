「奧鹿」明升呢強烈熱帶風暴　下周日突入港800公里

秋季都打風！位於菲律賓以東海域的熱帶低氣壓已增強為熱帶風暴，並以南韓提供的「奧鹿」命名，屬一種性善良、體積細小，生活在荒野森林裡的鹿隻。天文台今日(23日)表示，奧鹿會在未來一兩天移向呂宋北部一帶，並在下周初至中期橫過南海中至北部及逐漸增強，同時受東北季候風的共同影響下，南海北部及廣東沿岸風勢仍然頗大及有驟雨。另外，一個廣闊低壓區會在下周中至後期為南海帶來不穩定天氣，但其發展存在變數。

根據現時熱帶氣旋路徑資訊，奧鹿會在明日(24日)「升呢」強烈熱帶風暴，中心附近最高持續風速達到每小時105公里，後日闖入本港800公里範圍，下周一(27日)最接近本港，距港約600公里，期間最高風速達每小時110公里；至下周二(27日)奧鹿再升格為颱風，最高風速達每小時120公里，不過會離開本港800公里範圍，並在越南順化市一帶登陸。

在晚上10時，奧鹿集結在馬尼拉之東北偏東約1,050公里，預料向西或西南偏西移動，時速約22公里，移向呂宋北部一帶。同時，熱帶風暴「塔拉斯」集結在大阪之東南偏南約180公里，預料向東北移動，時速約28公里，大致移向日本本州。