堅尼地城撞車斬人案　反黑拘4男

警方就本周三(21日)港島西區晚上發生的一宗撞車斬人案，經深入調查後展開拘捕行動，掩至全港多區目標地點，以涉嫌傷人拘捕4名涉案男子(23至33歲)，疑犯正被扣查，港島總區反三合會行動組接手調查。

案發於當晚10時48分，一名姓黃(42歲)男子駕駛私家車沿城西道西行，至近堅尼地城泳池對開時，遭尾隨一輛私家車追撞。黃見尾隨車輛來勢洶洶，遂加速將車駛走，惟駛至約300米外，事主座駕再被追及，並遭撞至失控剷上行人路，繼而猛撼石屎花槽及鐵欄後橫亘路中。

對方私家車上有數名大漢隨即跳落車，分持牛肉刀向黃揮斬，事主手腳受傷當場濺血，負傷棄車逃走約20米後，躲入卑路乍灣公園暫避，兇徒得逞後返回原車逃去。適時有警員巡經案發現場，發現私家車擱在行人路上，車旁血漬斑斑，立即沿血路查看，及後在公園內發現受傷的黃；他仍清醒，由救護車送往瑪麗醫院救治。警方了解事件經過後，封鎖現場一帶搜證，並檢獲一個懷疑屬於兇徒私家車的車牌，相信在兩車相撞期間甩脫。據悉，案件涉及2個黑幫的錢債糾紛。警方將案列作「傷人」，西區警區反三合會行動組跟進案件，