復常落後一年　急起直追保百業

當局昨宣布入境檢疫政策後日（26日）起改為「0+3」，商界期望的「0+0」方案幻滅。本港商界及學者均認為，在現時環球競逐疫後復常下，「0+0」才具有吸引力，香港優質旅遊服務協會主席黃傑龍更認為，香港的復常步伐已較世界各地遲了起碼半年至一年，目前本港最大的敵人並非疫情或病毒危機，而是經濟危機，建議通關政策不應交由醫務衞生局局長盧寵茂主導，應由經濟官員負責。多個商會均表態歡迎「0+3」的方案，行政會議成員兼立法會商界議員林健鋒希望本地確診數字繼續向下，下月底檢疫措施可進一步放寬至「0+0」。

行政長官李家超昨日（23日）在記者會解釋沒有解禁至「0+0」的原因，他表示任何措施均是有序、按風險可控去推出，本港需在防疫下與世界接軌，前提是疫情可控，例如醫療系統可負荷、確診數字及疫苗接種率理想等，盡量不希望「走回頭路」。有媒體在會上發問，盧寵茂上任前曾說過與病毒共存是「共赴黃泉」，如今特區政府也要調整措施，對此有何回應，官員沒有作答。

本港多個商會昨均歡迎政府放寬入境檢疫政策，希望本港盡快拓展疫後復常。林健鋒亦指，「0+3」有助香港與國際接軌，形容政策可助香港「鯉魚翻身」，希望航空公司能加密班次，10月份會有更多參展商來港。

黃傑龍則憂慮嚴格的防疫限制令香港淪為孤島，昨日公布的措施無法立即刺激市面興旺，他引述世界銀行上周已公布，明年全球有機會進入滯脹，經濟萎縮，而香港現在最大的危機是經濟危機，當局應該盡快放寬入境檢疫措施及社交距離措施。香港大學感染及傳染病中心總監何栢良則支持本港放寬至「0+0」，他認為，本港已產生防重症的免疫屏障，亦有成效高的新冠口服藥，在醫學角度而言，放寬至「0+0」亦相當「穩陣」。