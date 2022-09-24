雷霆22：觀塘搗工廈無牌酒吧及違規派對房　拘24男女

觀塘警區反三合會行動組及重案組，昨晚（23日）展開代號「雷霆2022」 及「勇爵」 的反罪惡行動，突擊搜查觀塘成業街一工廈單位，搗破一間無牌樓上酒吧，並搜查區內多個派對房間。行動中，探員在該無牌酒吧內拘捕一名26歲姓邱男負責人，涉嫌「無牌售賣酒類飲品」、「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」、「藏毒」、違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》。

另外，單位內12男10女(16至28歲)，則涉嫌「在沒有領有酒牌的場所飲酒」被捕。被捕男女亦涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止聚集）條例》，遭警方發出定額罰款通知書，所有被捕男女現正被扣留調查。探員在單位內檢獲28支烈酒及約190罐啤酒，價值約3萬港元。現場亦檢獲小量懷疑大麻，市值約5千港元。

此外，探員發現開源道一派對房間內的5男2女(20至24歲)，懷疑未有掃描「安心出行」二維碼，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》，遭警方發出定額罰款通知書；而該場所的31歲姓何男負責人，亦涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》被捕，現正被扣查。