雷霆22：冚東九龍無牌樓上吧及賭檔　拘103人

東九龍總區刑事部聯同機動部隊根據線報及經深入調查後，昨晚(23日)約10時展開代號「勇爵」及「雷霆22」的反罪惡行動，突擊搜查九龍灣宏光道8號、啓祥道9號及觀塘巧明街114號的工業大廈單位，搗破2間懷疑無牌酒吧及一個非法百家樂賭檔。

行動中，一名25歲姓徐男酒吧負責人，涉嫌「無牌售賣酒類飲品」、「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》被捕。該2間無牌酒吧內共55男37女(17至30歲)，則涉嫌「在沒有領有酒牌的場所飲酒」被捕，他們亦涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止聚集）規例》，警員遂向他們發出定額罰款通知書。警方於2間無牌酒吧內共檢獲約190支啤酒及94支烈酒，總值約4.8萬港元。

另外，警員在觀塘巧明街114號一單位內，拘捕一名53歲姓李女子，涉嫌「經營賭博場所」。另外，3名男子、五5名女子及1名持雙程證的內地女子，年齡介乎30至72歲，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。所有被捕男女同時涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止聚集）規例》（第599G章），警員會向他們發出定額罰款通知書。在單位內檢獲一張百家樂賭枱、一批賭具、約8千港元現金及面值約10萬元籌碼。所有被捕人士正被扣留調查。警方將會繼續採取情報主導的策略，打擊各種三合會犯罪活動及其收入來源。