孔繁毅料數周後可過渡至「0+0」　檢測證無染疫可入食肆堂食

港府宣布多項放寬措施，包括自後日(26日)起取消抵港人士酒店檢疫，改為「0+3」(零隔離檢疫+3日醫學監察)，以及允許沒接種疫苗的港人回港。政府專家顧問、港大醫學院內科學系傳染病科主任及臨床教授孔繁毅今早(24日)在電台節目表示，對機場抵港檢疫將改為「0+3」表示支持，若輸入個案佔整體個案比例維持5%以下，便有條件取消黃碼安排，預計數星期後，可過渡至「0+0」安排。屆時抵港人士只要在落機等候檢測結果期間短暫獲發「黃碼」，若證實無染疫就可返回社區，也可以進入食肆等處所，但在抵港第5或者第6日，需要再接受核酸檢測。

孔繁毅又提到，本港社區有6至7成人曾感染新冠，有很高免疫屏障，目前本港單日確診個案維持在5,000宗左右水平，較兩周前的1.2萬宗高峰下降得很快，反映社會已有足夠混合免疫，市民毋須過分擔心。在科學數據支持下，相關措施有助社會經濟活動恢復。他又認為抵港人士登機前進行快測已足夠，飛機上每小時換氣量達12至15次，形容等同負氣壓病房，較食肆更加嚴格，相信傳播風險不大。

孔表示，相信政府正觀察疫情走勢，如果沒有反彈，單日確診維持5,000宗或以下，有機會再放寬社交距離措施，包括食肆及宴會人數無上限、縮短或取消緊密接觸者家居隔離時間等，以隔日核酸檢測和快速抗原測試取代。他又說，現時很多6至11歲兒童已經接種兩劑新冠疫苗，希望有機會再商討已打兩針超過6個月的兒童，可能要接種第三劑。對於政府已收到幼童版復必泰疫苗認可申請，將交由顧問專家委員會審核及向醫務衞生局局長提交意見，他指出，有關劑量只是成人劑量的十分之一，預計兩至三周後供港，相信接種3劑能夠提供有效保護，引致心肌炎的機會也很微，其中第一至第二針相隔3周，第二劑和第三劑相隔至少8周。