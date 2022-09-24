下周一起來港外傭免酒店檢疫　准到僱主家中工作　可入街市超市

政府將由下周一(26日)起調整海外抵港人士的入境防控安排。勞工處今日(24日)表示，由當日起，來港工作的外傭的入境防控措施將改為「0+3」模式，即入境後不需在酒店隔離，而只需接受醫學監察3天，其後自行觀察4天，並須在醫學監察期間及其後4天的觀察期進行多次檢測。外傭在醫學監察期間可在僱主家中工作，亦可外出進行風險較低的日常必需活動，例如乘搭交通工具、進入超級市場及街市等；由於受「疫苗通行證」、「黃碼」限制，外傭不得進入涉及不佩戴口罩或群組活動的高風險場所，以及其他需要重點保護的處所。

因應個別家庭狀況，勞工處處長已原則上批准僱主可選擇安排外傭在持牌酒店或賓館完成3天醫學監察及其後4天自行觀察，無須向勞工處申請。如僱主安排外傭在持牌酒店或賓館進行醫學監察及自行觀察，須負責期間的住宿費用及為外傭提供膳食津貼。如僱主安排外傭在非僱主居所進行醫學監察及自行觀察，以致外傭未能在僱主家中工作，僱主應向外傭支付假如外傭在該期間上班可得的報酬。

另外，由下周一起，來港外傭只須提交預定起飛時間前24小時內快速測試無染疫證明，而毋須在登機前提交核酸檢測結果證明。但登機前外傭仍需預先在網上完成衞生署健康及檢疫資訊申報表，申報完成疫苗接種紀錄及登機前的快速抗原測試結果。