涉違國安法　前「賢學思政」4成員認罪　押10.15再訊

已解散的學生組織「賢學思政」4名成員，包括召集人王逸戰等，因在前年10月至去年6月期間，在多區擺街站呼籲他人對抗政權，因而被控串謀煽動他人實施顛覆國家政權罪。4人早前認罪，押後至今(24日)在區院作求情。辯方大律師指，沒證據顯示有人曾被煽動，均認為本案不屬國安法下的情節嚴重。法官郭偉健聽罷陳詞後，押後至10月15日，屆時辯方可作進一步陳詞，法庭亦可能判刑。期間，法庭會為2名女被告索取教導所報告。

4名被告依次為王逸戰（男，21歲，學生）、陳枳森（男，21歲，無業）、朱慧盈（女，19歲，學生）及黃沅琳（女，20歲，學生）。其中王是賢學思政召集人、陳是秘書長，餘下2人則是發言人。首被告代表大律師指，被告行為是嚴重的，辯方無意淡化，但認為不屬於國安法下的情節嚴重。大律師又引述被告的求情信稱，被告深感懊悔，還押期間已經反思。但控方呈上被告最近在社交平台發表的文章，內容提及「繼續擇言固執，一起昂首走那未完的路」。法官亦指，被告寫的求情信與文章意思似乎有別，着辯方考慮會否以紐頓聆訊方式釐清。

次被告代表大律師則指，「賢學思政」組織鬆散、知名度低，何況次被告在被捕前約9個月，已沒再參與擺街站，冀法庭可視他為自動放棄犯罪。第3被告代表大律師指，案發期間社會已趨和平，各被告的犯案手法不涉使用武器裝備，沒有證據指被告會將發言付諸實行，而第3被告只曾現身2次街站，去年3月更公開表示會退出組織。最後，第4被告代表大律師稱，被告知道案件嚴重性，她不是存心挑戰國安法，願意向社會道歉。大律師指，被告是到警署自首，希望法庭給予她進一步下調刑期。上述3名大律師均認為案件屬情節輕微，或輕微至中等。

案件編號：DCCC 984/2021