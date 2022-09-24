濫用抗生素恐加劇耐藥性　每年致一千萬人死　學者籲大數據監察

俗稱AMR的抗生素耐藥性病菌，可令原本用於治療感染的藥物變得無效，細菌可經人及經食用動物傳播。由於抗生素無效，治療過程往往牽涉許多醫療程序，患者需器官移植、癌症化療、重大手術等風險大大增加，對體弱患者影響尤深。外國曾有統計指，2050年間全球將可能每年有高達1,000萬人死於AMR。有學者建議，本港應建立大數據監察抗生素耐藥性。

港大醫學院護理學院及公共衞生學院助理教授徐詩鈴表示，AMR可經人及經食用動物傳播，前者是當患者服用抗生素後，抗藥性細菌可能在體內繁殖；至於後者則在發生在食用動物上，一旦食用動物施用了抗生素，抗藥性細菌可能在腸道繁殖，較常見於消費者食用未經徹底煮熟並受污染食物上。她更引述一種本港常見的超級細菌「CPE」，該細菌能抵禦多種常用抗生素，導致治療方案受到限制，嚴重感染者難以醫治。據醫管局統計，CPE個案由2011年的19名患者，增加至2015年的340名患者；亦有報告指出全球CPE死亡率更約26%至44%不等。這類細菌帶菌者甚或可毫無病徵，但細菌也可引致嚴重或致命的感染。

徐詩鈴認為，本港需要建立AMR的監測系統，透過統一的格式收集數據，從大數據中預測所帶來的負擔，例如病發率、死亡率、相關經濟成本等，以計劃部署方案。不過她指出，由於公營醫療體系的耐藥監測數據與AMR全球監測系統格式並不統一，難以參考，加上世界衛生組織亦早在2015年成立國際AMR監測系統，認為本港同樣應多參與發展，建立一個能夠與國際接軌的架構以進行AMR監測。