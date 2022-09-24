過渡屋「可悅居」227單位今動土　惠600基層　料明年9月落成

由嗇色園與運輸及房屋局(現為房屋局)合辦的「可悅居」，為黃大仙區首個過渡性房屋項目，於今日（24日）進行動土典禮。項目將於黃大仙祠旁興建一幢以「組裝合成」方式建成、樓高4層的住宅項目，預計可於明年年中落成，9月起入伙，為居民提供227個不同户型的單位，惠及600多名有需要人士，最快可於明年第二季接受申請。

嗇色園董事會主席馬澤華指出，現時市面房屋租金高昂，單是深水埗區劏房每月租金便高達每月6000-8000元，但居住條件惡劣，很多甚至沒有獨立廁所。他希望透過此項目，為居民提供有質素且租金相宜的居所。項目預計1人單位每月租金為$2500、2人單位$4200、3人單位$5000、4人單位$5800，相信能緩解有需要人士租金負擔。

馬澤華提到，計劃中的「可悅居」將提供約150平方尺的1-2人單位及約200平方尺的3-4人單位，共227個，切合不同人士和家庭需要。每個單位內設有獨立洗手間、浴室、廚房、冷氣機、熱水爐、抽氣扇、電陶爐等設備。而且項目鄰近黃大仙站，步行只需3-5分鐘，便利市民出行。