政Whats噏：抽水抽着火水　清潔龍捱轟急刪貼

作為政府嘅公關宣傳，代表食物環境衞生署嘅虛擬角色「清潔龍阿德」，慣常將一啲社會時事「二次創作」或「惡搞」以帶出清潔香港嘅訊息，其「抽水」功力之深厚，早已被網民冠以「最強抽濕機」嘅稱號。之不過「抽水」若抽過界，可能會有意想不到嘅後果。尋晚(23日)清潔龍阿德喺社交平台貼文，藉住揶揄尖沙咀一宗攀牆逃走嘅事件，呼籲市民注意冷氣機滴水，然而其言論被指嘲弄跨性別人士，惹來不少抨擊。為免爭議發酵，清潔龍阿德急急刪文道歉，今次都可以話抽水抽着火水啦。

睇返該篇「出事」嘅貼文，標題係「突發 靚女有腳毛？」。內文係清潔龍阿德好感慨咁話，自己向上望咗一下，就要洗眼嘞。跟住佢「解釋」話行行吓街，「見到一個二個頭顎顎話要幫手，咪跟住向上望啦，點知出事啦！我望咗啲咩？成滴水滴左入對眼度，咩都睇唔到！」講到呢度，清潔龍阿德就表達佢要講嘅訊息「冷氣機滴水除咗影響大家向上望之餘，仲會觸犯法例。」而貼文嘅附圖，明顯係前日，尖沙咀一位「性感女郎」攀牆逃走片段嘅二次創作，並將焦點集中於「性感女郎」一雙腳毛滿布嘅「玉腿」。至於Hashtag(主題標籤)，就擷取粵語歌《絕》嘅歌詞「甚麼叫絕望，抬起眼望望」，其弦外之音簡直令人拍案叫絕啊！

正所謂「事不可做絕」，清潔龍阿德借題發揮玩得咁盡，結果觸及某啲網民嘅「紅線」，要求佢「請尊重跨性別人士」；有人留言批評「的確唔需要拎呢件事嚟做笑點」；更有人認為「先唔講跨性別，就算係女仔都一樣會有腳毛，係普通生理現象」又希望清潔龍阿德要有同理心，畢竟「係冇人會中意比人恥笑自己既身體」；亦有人好不滿咁話「到底要幾Priviledged(特權)先可以係將快樂建立在小眾/社會上受歧視人士的痛苦之上呢？」

儘管有人留言話支持，但可能為免爭議發酵，清潔龍阿德刪除相關貼文，話造成大家的不安，佢同小編們感到十分抱歉。又承諾以後會多加留意，同埋增加自己對性別意識嘅認知同敏感度，希望大家多多指教，一齊努力諗啲更好嘅方法，宣傳清潔香港。其實類似事件，清潔龍阿德係有前科，前年7月清潔龍阿德嘅社交網站貼上一張性感女郎泳裝相片，宣傳登革熱資訊，然而太過踩界，貼文旋因舉報而刪除。