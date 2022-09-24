海關長沙灣私樓掃毒拘3男女　搜屋查垃圾房檢270萬元貨

海關掃毒建功不斷，關員昨晚(23日)在長沙灣進行緝毒行動期間，於深盛路一私人屋苑截查兩名分別24歲及26歲的男子，並從前者手持的膠袋內搜出770克懷疑氯胺酮(俗稱K仔)。關員拘捕二人，其後將他們押返其中一人於上址租住的單位搜查，再發現約150克懷疑可卡因，另拘單位內一名22歲女子。海關作出跟進調查，包括搜查屋苑範圍，揭發現場一個垃圾房亦藏有3.7公斤懷疑K仔，以及90克懷疑霹靂可卡因，全案檢獲的毒品總值約270萬港元。

海關毒品調查科調查主任方子洋表示，被捕人士俱報稱無業，至於涉事單位大約400多呎，以1.8萬至1.9萬港元月租租用不足一個月，相信是用作毒品儲存、包裝及分銷用途，並將毒品供應予區內「用家」。24歲被捕男子已被落案控告一項 「販運危險藥物」罪，另一名26歲男子則被控3項「販運危險藥物」罪，案件後日(26日)於西九龍裁判法院提堂；被捕女子稍後將獲准保釋候查。

海關亦留意到，販毒集團近期流行用守衞森嚴的貴價私人屋苑進行毒品活動，嘗試增加執法難度，而他們更會將角色細分，不斷將毒品交予其他人作儲存或分銷等，以達致「防火牆」的效果。海關會繼續留意販毒趨勢，適時調整策略，從而有效打擊販毒活動。根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬港元及終身監禁。