「奧鹿」增強成強烈熱帶風暴　料後日本港600公里外掠過

雖然已踏入秋季，但本港打風仍然「一浪接一浪」。天文台今日(24日)表示，熱帶氣旋「奧鹿」已增強為強烈熱帶風暴，並逐步進入南海，預料最快下周一(26日)與本港600公里外掠過。不過天文台又預料，另一個廣闊低壓區會在下周後期，為南海中北部帶來不穩定天氣，但其發展存在變數。

天文台在今午5時發出特別天氣提示，指按照現時預測路徑，位於菲律賓以東的熱帶氣旋奧鹿會在下周日(25日)晚至下周一(26日)凌晨進入南海，並在下周一橫過南海中部，移向越南中部一帶。不過，奧鹿環流較細小，會與香港保持超過600公里左右的距離，對本港的直接威脅不大。但受東北季候風影響，本港下周一稍後及下周二(27日)風勢頗大，亦有一兩陣驟雨。

另根據9天天氣預報，本港下周一及周二離岸間中吹6級風，即達3號風球的風力程度。內地中央氣象台則預計，「奧鹿」向偏西方向移動，強度逐漸增強，明下至晚上穿過菲律賓呂宋島進入南海中部；其後掠過海南島以南海面向越南靠近，強度會明顯增強，最強可達颱風級或強颱風級。