多80地點納強檢　4紀律部隊宿舍上榜

再多80個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案、污水樣本驗出新冠病毒而被納入強檢名單，當中有多幢紀律部隊宿舍上榜，包括荔景紀律部隊宿舍、牛池灣豐盛街紀律部隊宿舍、牛池灣消防處永定道消防已婚宿舍，以及秀茂坪紀律部隊宿舍。政府今日(24日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該80個地方的人士，須於明日至後日(25日至26日)期間進行病毒檢測。

截至今日傍晚六時，社區檢測中心於未來兩周尚餘約96%預約名額。政府明日將於洪水橋洪福邨重開流動採樣站。

污水驗出新冠病毒的地點如下：

1.將軍澳景林邨景櫚樓

2.大埔大埔廣場宜輝閣

3.大埔大埔廣場宜富閣

涉及多宗病例的地點如下：

1.將軍澳新寶城2座

2.柴灣小西灣邨瑞強樓

3.觀塘安泰邨智泰樓

4.藍田碧雲道225號康盈苑

5.粉嶺皇后山邨皇樂樓

6.柴灣樂翠臺3座

7.天水圍天頌苑頌琴閣

8.鴨脷洲海怡半島海韻閣

9.藍田康柏苑龍柏閣

10.大圍金獅花園金冠閣

11.大埔大元邨泰寧樓A座

12.葵涌葵芳邨葵安樓

13.天水圍天逸邨逸潭樓

14.黃大仙黃大仙下邨(一區)龍豐樓

15.沙田廣源邨廣松樓

16.葵涌石蔭邨仁石樓

17.天水圍天喜街11號天麗苑

18.將軍澳新都城1期1座

19.大圍名城2期2座(北翼及南翼)

20.紅磡黃埔花園銀竹苑7座

21.荃灣灣景花園4座

22.馬鞍山新港城H座

23.鴨脷洲深灣軒3座

24.馬鞍山錦泰苑錦興閣

25.馬鞍山錦禧苑錦歡閣

26.荃灣祈德尊新邨Ｃ座

27.元朗洪福邨洪樂樓

28.葵涌祖堯邨啟勉樓

29.牛頭角觀塘花園大廈玉蓮臺4座

30.堅尼地城觀龍樓F座

31.茶果嶺麗港城11座

32.大埔翠樂街9號翠林閣1座

33.元朗溱柏1座

34.葵涌荔景紀律部隊宿舍1座

35.馬鞍山聽濤雅苑6座

36.粉嶺粉嶺中心K座

37.元朗世宙2座

38.北角富澤花園富邦閣

39.沙田駿景園3座

40.將軍澳旭輝臺2座

41.馬鞍山富寶花園4座

42.大角咀詩歌舞街83號亮賢居

43.將軍澳蔚藍灣畔2座

44.將軍澳將軍澳中心1座

45.紅磡海濱南岸6座

46.長沙灣海麗邨海智樓

47.油塘高翔苑高麟閣

48.將軍澳君傲灣3座

49.牛池灣豐盛街紀律部隊宿舍3座

50.天水圍天富苑雅富閣

51.牛池灣消防處永定道消防已婚宿舍2座

52.東涌昇薈9座

53.石硤尾大坑東邨東成樓

54.屯門滿名山滿庭5座

55.屯門叠茵庭5座

56.香港仔漁暉苑景暉閣

57.大埔嵐山5座

58.尖沙咀漾日居2座

59.粉嶺帝庭軒3座

60.沙田溱岸8號5座

61.鰂魚涌康蕙花園2座

62.大角咀浪澄灣8座

63.屯門寶怡花園1座

64.深水埗南昌邨昌遜樓

65.深水埗南昌邨昌逸樓

66.九龍城東匯邨匯仁樓

67.屯門悅湖山莊9座

68.將軍澳慧安園3座

69.鴨脷洲深灣軒2座

70.觀塘秀茂坪紀律部隊宿舍2座

71.沙田愉翠苑愉庭閣

72.馬鞍山錦英苑錦佳閣

73.沙田穗禾苑慶安閣

74.長沙灣昇悅居2座

75.尖沙咀君臨天下2座

76.將軍澳清水灣半島8座

77.九龍塘太子道西313號雋瓏